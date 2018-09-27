Из Лавры похитили икону Георгия Победоносца

Неизвестный вечером 26 сентября вынес из Киево-Печерской лавры икону Георгия Победоносца. Об этом в четверг сообщила «Страна».
«Как мы узнали из своих источников в Национальной полиции, пропажу заметили служители и сразу же обратились к охране храмового комплекса, чтобы те просмотрели видеозаписи. На видео оказался зафиксирован молодой человек в темном костюме, с чемоданчиком на колесиках, который воспользовался моментом, когда за ним никто не наблюдал, и потихоньку снял икону со стены», — говорится в сообщении.
По данным издания, полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Кража» и начала розыск преступника. Эксперты отмечают, что икона была старинной и могла заинтересовать коллекционеров.
Это не первый случай кражи из Киево-Печерской лавры — в мае 2015 года там была похищена икона Покрова Пресвятой Богородицы.
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