В Киево-Печерской Лавре 7 новых случаев COVID-19, в Киеве – 61

По состоянию на 17 апреля в Киеве подтверждены 705 случаев COVID-19, в том числе 61 — за минувшие сутки, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
«Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них — 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.
«Вылечились от коронавируса в столице на сегодняшний день 30 человек», — добавил Кличко.
Как сообщил мэр столицы, среди заболевших 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет и 28 мужчин от 19 до 71 года, а также два 12-летних мальчика.
Еще семь случаев подтверждены в Киево-Печерской Лавре.
В больницы госпитализированы 16 человек, остальные получают лечение на самоизоляции под контролем врачей.
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