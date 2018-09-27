Войти
Пенсии автоматически проиндексируют в марте 2019 года
официально
Пенсии автоматически проиндексируют в марте 2019 года
Глава МИД Венгрии обвинил Порошенко в притеснении венгров
дружба народов
Глава МИД Венгрии обвинил Порошенко в притеснении венгров

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

В США рассказали, почему нельзя ввести санкции против РФ по иранскому сценарию

1 905
В США рассказали, почему нельзя ввести санкции против РФ по иранскому сценарию

Россия отличается от других стран, против которых США вводили санкции, поэтому Минфину США пришлось соответствующим образом адаптировать свой подход. Об этом на выступлении в подкомитете Палаты представителей по финансовым услугам заявил помощник главы Минфина США Маршалл Биллингсли.

«Мы не можем, к примеру, противостоять российской агрессии, используя тот же подход, что к КНДР и Ирану. Российская экономика крупна и хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые цепи поставок», — сказал Биллингсли.

Иран же и Северная Корея были по большей части изолированы от международных финансовых систем десятилетиями. «Имея в виду этот сильный контраст, мы с хирургической точностью использовали механизмы казначейства, чтобы максимизировать давление на Россию, сократив до минимума международные последствия для США, наших европейских союзников или мировой экономики», — рассказал помощник главы Минфина США.

В качестве примера он привел то, что «многие российские госструктуры и компании олигархов хитро интегрированы в мировую экономику и цепи поставок, включая наших самых близких союзников по НАТО».

Еще в феврале Bloomberg опубликовал доклад Минфина США, в котором отмечалось, что санкции против российских облигаций федерального займа (ОФЗ) приведут в итоге к неблагоприятным последствиям против самих США. «Мы собираемся вводить отдельные санкции против «плохих» лиц и компаний вместо санкций против госдолга», — разъяснял министр финансов Стивен Мнучин.

По словам Биллингсли, несмотря на сложности, США ввели санкции, например, против «российского олигарха» Олега Дерипаски и его компаний En+ и UC Rusal. Состояние Дерипаски сократилось на 50%, отметил помощник главы Минфина США.

Читайте также: Как под видом дров вывозят украинский лес

При этом санкции повлияли на поставки алюминия UC Rusal иностранным клиентам, что привело к росту цен на рынке. Сам Мнучин говорил, что США не собирались выводить UC Rusal c рынка, поэтому ведомство неоднократно продлевало срок, в течение которого иностранным инвесторам следует избавиться от бумаг UC Rusal.

Россия, США, санкции
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Антон Соколов
Антон Соколов 1 час 17 минут назад

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 27 сентября 2018
Среда, 26 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда говорят о приватизации, они нам врут

Нам врут. Нам открыто и беззастенчиво врут. Все аргументы, что касаются вопроса приватизации, являются манипуляцией и враньем. Врут про приватизацию в развитых странах. Когда показывают картинки, что в развитых странах осталось не больше десятка госкомпаний. Врут, не показывая реальную картину. Не показывают Сингапур, где госкомпании контролируют по разным оценкам от 30% до 50% ВВП. Врут, что в частных руках они станут лучше.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Лебедь – Витренко – Мураев или Ледоколы раскола

Политические технологи похожи на военных стратегов: каждый из них мечтает воспроизвести на практике некую блестящую операцию, вошедшую в историю. Так выдающийся прусско-германский стратег Альфред фон Шлиффен в своем эпохальном труде «Канны» показал, как на протяжении столетий полководцы пытались воспроизвести на поле боя разгром римского войска карфагенскими наемниками под Каннами путем окружения меньшими, но более маневренными силами превосходящих по численности, но уступающих в подвижности противников. У политтехнологов постсоветского пространства аналогом военных Канн является электоральная победа Бориса Ельцина в 1996 году и ее «младшая сестра» – успех Леонида Кучмы в 1999-м.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Дешевая рабочая сила это путь в никуда

Наблюдая за массовым оттоком рабочей силы, можно уже смело утверждать, что дешевая рабочая сила это путь в никуда. Это не наше конкурентное преимущество. Это огромный недостаток страны в борьбе за трудовые ресурсы. И видно, что по этой причине, мы эту борьбу проигрываем. И проблема исходит не только от Польши. Опасность идёт от более развитых стран, как Германия.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016