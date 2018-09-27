В США рассказали, почему нельзя ввести санкции против РФ по иранскому сценарию

Россия отличается от других стран, против которых США вводили санкции, поэтому Минфину США пришлось соответствующим образом адаптировать свой подход. Об этом на выступлении в подкомитете Палаты представителей по финансовым услугам заявил помощник главы Минфина США Маршалл Биллингсли.
«Мы не можем, к примеру, противостоять российской агрессии, используя тот же подход, что к КНДР и Ирану. Российская экономика крупна и хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые цепи поставок», — сказал Биллингсли.
Иран же и Северная Корея были по большей части изолированы от международных финансовых систем десятилетиями. «Имея в виду этот сильный контраст, мы с хирургической точностью использовали механизмы казначейства, чтобы максимизировать давление на Россию, сократив до минимума международные последствия для США, наших европейских союзников или мировой экономики», — рассказал помощник главы Минфина США.
В качестве примера он привел то, что «многие российские госструктуры и компании олигархов хитро интегрированы в мировую экономику и цепи поставок, включая наших самых близких союзников по НАТО».
Еще в феврале Bloomberg опубликовал доклад Минфина США, в котором отмечалось, что санкции против российских облигаций федерального займа (ОФЗ) приведут в итоге к неблагоприятным последствиям против самих США. «Мы собираемся вводить отдельные санкции против «плохих» лиц и компаний вместо санкций против госдолга», — разъяснял министр финансов Стивен Мнучин.
По словам Биллингсли, несмотря на сложности, США ввели санкции, например, против «российского олигарха» Олега Дерипаски и его компаний En+ и UC Rusal. Состояние Дерипаски сократилось на 50%, отметил помощник главы Минфина США.
При этом санкции повлияли на поставки алюминия UC Rusal иностранным клиентам, что привело к росту цен на рынке. Сам Мнучин говорил, что США не собирались выводить UC Rusal c рынка, поэтому ведомство неоднократно продлевало срок, в течение которого иностранным инвесторам следует избавиться от бумаг UC Rusal.
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