RyanAir пожаловалась в ЕС на козни конкурентов

Руководство ирландской авиакомпании RyanAir направило в Еврокомиссию жалобу по поводу вмешательства конкурентов в отношения лоукостера с профсоюзами пилотов в европейских странах. Об этом сообщила в четверг газета Irish Times со ссылкой на источник в дублинской штаб-квартире RyanAir.

В письме, направленном в ЕК, содержится также просьба провести расследование в отношении лоббистов из конкурирующих компаний, пытающихся использовать конфликт между RyanAir и профсоюзами в собственных интересах. «Организуемые профсоюзами пилотов протесты по всей Европе наносят урон авиакомпании, — цитирует газета документ. — Намеченные на пятницу стачки в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии и Испании вынудили RyanAir отменить в этот день 8% всех своих рейсов. Это затронуло 30 тыс. пассажиров».

В качестве довода указывается, что профсоюзные активисты, организующие стачки в европейских странах, почти всегда являются представителями национальных авиакомпаний — упоминаются, в частности, португальская TAP, KLM, Norwegian air.

Руководство RyanAir также подчеркнуло, что поводом для упомянутых протестов служат вопросы, которые уже согласованы в ходе переговоров пилотов с компанией. «Это касается, в частности, приведения правил перемещения рабочих ставок в соответствие с национальными законодательствами», — говорится в письме.