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Пол Маккартни написал детскую книгу

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Пол Маккартни написал детскую книгу

Британский рок-музыкант сэр Пол Маккартни заявил, что написал книгу для детей, повествующую о приключениях дедушки и его четверых внуков, произведение, как ожидается, поступит в продажу в сентябре 2019 года.

«Я написал новую книгу для детей, с картинками. Она называется Hey Grandude. Почему? У меня восемь внуков и все они прекрасны», — заявил музыкант в видеоролике, опубликованном на его официальном аккаунте в Twitter. «Я хотел написать ее для дедушек во всем мире, чтобы у них было что почитать своим внукам перед сном», — добавил он.

Идея о создании книги пришла к музыканту после того, как один из его собственных внуков начал называть его Grandude («Дедуля»). По его словам, книга рассказывает о приключениях дедушки, «который представляет дедушек во всем мире» и обладает волшебными способностями. Кроме того, у него четверо внуков, «которые его любят».

Как ожидается, книга с иллюстрациями канадской художницы Кэтрин Дерст выйдет в продажу в сентябре 2019 год в издательстве Penguin Books. Сейчас она доступна для предзаказа на сайте издательства. Ранее музыкант уже пробовал себя в роли писателя, в 2005 году в продаже появилась книга «Высоко в облаках», которую Маккартни написал в соавторстве с детским писателем Филипом Арда.

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Сэр Джеймс Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле. С 1960 по 1970 год он являлся басистом легендарной группы Beatles, после ухода из которой и до настоящего времени он занимается сольной музыкальной деятельностью. В марте 1997 года Маккартни был удостоен рыцарского звания за вклад в развитие музыки.

Пол Маккартни
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