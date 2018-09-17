Пол Маккартни вперые за три десятка лет занял первую строчку Billboard

Благодаря своему новом альбому «Egypt Station» британский музыкант Пол Маккартни смог впервые за 36 лет оказаться на первой строчке топ-200 издания Billboard. По словам представителей издания, в начале сентября эта пластинка стала самой популярной в Америке.

Последний раз Маккартни оказывался на вершине чарта Billboard в 1982 году, вскоре после выпуска своего четвертого сольника «Tug of War». Пластинка продержалась на первом месте три недели.

Нынешний перерыв Маккартни в занимании роли лидера чарта представители Billboard называют одним из самых длинных в истории.

За неделю в США продали 153 тысячи копий «Egypt Station», это второй результат в карьере Маккартни по продажам. Пластинка стала 17-м сольником экс-участника The Beatles и первым альбомом музыканта с 2013 года.