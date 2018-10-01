Кувейт впервые с 1992 года прекратил поставки нефти в США

Кувейт в сентябре снизил поставки нефти в США до нуля, свидетельствуют данные Bloomberg. Это произошло впервые с 1992 года, когда Кувейт остановил экспорт нефти из-за военного конфликта с Ираком.
По мнению агентства, Кувейт просто перенаправит поставки из США в Азию, которая демонстрирует высокий спрос на нефть.
«Санкции против Ирана дают возможность другим производителям продавать больше нефти в Азию, где цены привлекательнее, чем в США», — говорит глава консалтинговой Lipow Oil Associates Энди Липоу.
Кувейтская нефть торгуется примерно по $80 за баррель в Азии по сравнению с $79 в США, отмечает Bloomberg.
По данным агентства, Кувейт активно наращивал поставки в США между 2012 и 2014 годами, тогда его экспорт в США составлял до 400 тыс. баррелей нефти в сутки. В настоящее время до 80% экспортируемой Кувейтом нефти поставляется в Азию.
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