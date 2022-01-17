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Из-за изменения климата Кувейт становится непригодным для жизни

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Из-за изменения климата Кувейт становится непригодным для жизни

Один из крупнейших поставщиков нефти в мире, Кувейт, становится непригодным для жизни из-за глобального потепления и нежелания властей сокращать выбросы, сообщил Bloomberg.

В прошлом году температура воздуха в стране преодолела отметку 50 градусов в июне — за несколько недель до пика жары. По прогнозам Государственного управления по охране окружающей среды, средняя температура в стране в 2071-2100 годах на 4,5 градуса превысит климатическую норму, что сделает территорию непригодной для жизни.

Дикая природа уже оказалась под угрозой: птицы летом умирают, не сумев найти воду и тень, а млекопитающие получают тепловые удары. Кроме того, дикие животные приходят в города, не сумев найти зелень в привычной среде обитания.

Кувейт занимает четвертое место по экспорту нефти в ОПЕК, и сократить выбросы стране мешает не нехватка средств, а бездействие властей. Причем другие государства Ближнего Востока взяли на себя обязательства по борьбе с глобальным потеплением: ОАЭ намерены добиться углеродной нейтральности к 2050 году, Саудовская Аравия — к 2060. Кувейт же пообещал сократить выбросы парниковых газов к 2035 году лишь на 7,4% — в разы меньше минимально необходимого количества.

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Местные жители, в свою очередь, не страдают от климата: передвигаются на личных автомобилях, на которые приходится немалая часть выбросов, а во всех помещениях в стране установлены кондиционеры. Общественным транспортом в Кувейте пользуются практические только мигранты. Причем несмотря на запрет работать летом на открытом воздухе после полудня, гастарбайтеры часто вынуждены нарушать это ограничение.

климат, Кувейт
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