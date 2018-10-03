Трамп потерял сразу 138 позиций в рейтинге Forbes

Президент США Дональд Трамп опустился на 138 позиций в списке 400 богатейших людей США, который ежегодно публикует американский журнал Forbes. Об этом сообщается во вторник на сайте издания.
В 2017 году американский лидер занимал 248-ю строчку рейтинга, а его состояние оценивалось в $3,1 млрд, в то время как в 2016 году он был 156-м. При этом издание не уточняет, какое именно место американский лидер занял в списке богатейших американцев в 2018 году. Полный список богатейших людей США по версии Forbes будет опубликован в среду.
По мнению редакторов журнала, уменьшение капитала Трампа является следствием нескольких факторов. Так, согласно Forbes, строительный бизнес Трампа перестает быть рентабельным в эпоху электронной торговли. Кроме того, издание отмечает, что его стратегия, направленная на совмещение роли бизнесмена и поста президента, оказалась неуспешной.
72-летний Трамп, фигурирующий в списке самых богатых американцев по версии Forbes уже более 30 лет, во время предвыборной гонки в США заявлял, что его капитал превышает $10 млрд, однако эксперты неоднократно выражали сомнение на этот счет, утверждая, что его состояние гораздо меньше.
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