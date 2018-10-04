Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки

Нидерланды в апреле выслали четырех россиян за попытку кибератаки на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает BBC со ссылкой на министра обороны Нидерландов Анка Бейлевелда.

Отметим, что сегодня же Национальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил российскую военную разведку в организации кибератак, в частности в атаке на Международное антидопинговое агентство (WADA).

Центр заявил, что эти атаки коснулись граждан многих стран. Они были направлены также против Национального комитета Демпартии США (DNC) и транспортных систем в Украине. NCSC заявил, что кампания российской разведки показывает, что она «тайно» работает над тем, чтобы «подорвать международное право и институты».