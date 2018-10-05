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Нидерланды пригрозили России расширением санкций

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Нидерланды пригрозили России расширением санкций

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не исключил введения новых ограничительных мер против России из-за кибератаки, в которой Амстердам ранее обвинил Москву. Об этом сообщает издание The Post Online.

Председатель правительства не уточнил, о каких ограничительных мерах может идти речь.

Помимо этого он также объяснил, почему власти страны не стали арестовывать высланных ранее из королевства россиян, которых подозревают в совершении кибератаки на сайт ОЗХО. По словам главы правительства, в отношении подозреваемых не было возбуждено уголовное дело. Как отметил Рютте, расследованием занимались спецслужбы.

Премьер-министр также подчеркнул, что само разглашение деталей этой ситуации является «карательной мерой».

«Мы также делаем это для того, чтобы Россия имела меньше возможностей для проведения подобных операций в дальнейшем», — заявил Рютте.

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Напомним, накануне Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбам страны удалось предотвратить хакерскую атаку на Организацию по запрещению Химического оружия, которую, как сообщили в ведомстве, пытались осуществить четверо российских граждан. Подозреваемых в организации кибератаки выдворили из страны в апреле.

С обвинениями в адрес России также выступили США и Канада. Утверждается, что к хакерским атакам на американскую избирательную систему, ядерную компанию Westinghouse и антидопинговые лаборатории причастны семь «сотрудников ГРУ». Среди них — четверо выдворенных из Нидерландов россиян.

Россия, Нидерланды, санкции, Марк Рютте, кибератаки
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