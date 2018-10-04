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Кабмин упростил процедуру лицензирования небольших виноделен

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Кабмин упростил процедуру лицензирования небольших виноделен

3 октября на заседании Кабинета Министров было принято постановление «Об утверждении формы декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства для малых производств винодельческой продукции, порядка ее представления и регистрации», которая упростит процесс получения лицензий для малых производителей винопродукции. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, ранее мелкому производителю для получения лицензии нужно было вместе с другими документами подать аттестат производства, подготовка которого занимала дополнительное время. С принятием этого постановления производителю вместо аттестации производства нужно подать в Госпродпотребслужбу соответствующую декларацию, где указывается наличие у него необходимого оборудования для производства винодельческой продукции.

После этого Государственная фискальная служба в срок, предусмотренный действующим законодательством, предоставит ему лицензию на собственное производство.

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Упрощение процедуры получения лицензии, по мнению чиновников, обеспечит развитие малого бизнеса в области садоводства, пчеловодства и виноградарства, позволит уменьшить монополизацию винного рынка и расширить выпуск качественной украинской конкурентоспособной продукции, заинтересует сельскохозяйственные предприятия в восстановлении и расширении виноградников, насаждений плодово-ягодных культур, увеличении количества пчелосемей.

виноделие, Кабмин, лицензирование
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