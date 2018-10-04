США официально предъявили обвинения семерым россиянам

Министерство юстиции США предъявило обвинения семи россиянам, которые, по информации ведомства, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ, ныне Главное управление Генштаба) Минобороны России. Об этом на пресс-конференции сообщил помощник генпрокурора США Джон Демерс. Трансляция велась на сайте Минюста США.

Имена четверых из обвиняемых уже ранее были озвучены министром обороны Нидерландов на пресс-конференции. Их назвали сотрудниками ГРУ, которые попытались взломать сети Организации по запрещению химического оружия. Еще трое обвиняемых фигурировали в списке 12 хакеров ГРУ, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во взломе серверов Демократической партии США. В отличие от четырех россиян, которых выдворили из Нидерландов, последние трое работали из Москвы, заявили в Минюсте США.

Ведомство обвиняет семерых россиян в хакерстве, краже частной и секретной информации, публикации информации для использования ее против недоброжелателей России и изменения общественного мнения в пользу России.

Целью российских хакеров были в том числе атлеты и антидопинговые агентства. Жертвами стали примерно 250 спортсменов из 30 стран, WADA, Спортивный арбитражный суд, ФИФА, заявил прокурор США по западному округу Пенсильвании Скотт Брейди. «Другими словами, Россия сжульничала, их поймали, им запретили участвовать в Олимпиаде, они были взбешены и отомстили. Из мести они нарушили закон, поэтому они преступники», — сказал Брейди.

Напомним, что сегодня Национальный центр кибербезопасности Великобритании также обвинил российскую военную разведку в организации кибератак, в частности в атаке на Международное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщается на сайте центра (NCSC).