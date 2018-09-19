80% программ на компьютерах в Украине нелицензированы

В Украине по состоянию на конец 2017 года 80% программного обеспечения, установленного на компьютерах, не имеет необходимых лицензий, а с 2015 года (год проведения предыдущего исследования) этот показатель снизился только на 2%, сообщила Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance по итогам проведенного из «Глобального исследования рынка программного обеспечения» (2018 Global Software Survey).

В то же время, согласно данным исследования, коммерческая стоимость нелицензированного ПО за это время сократилась на $21 млн, или на 19,4%.

При этом, в среднем по региону «Центральная и Восточная Европа» (в которых входит 24 страны) количество нелицензированного ПО на конец 2017 года составляло 57% (сокращение на 1% по сравнению с предыдущим исследованием).

По мнению ассоциации, чтобы сократить риск кибератак и повысить прибыль, компании в Украине должны проверить программное обеспечение в своей ИТ-инфраструктуре и избавиться от нелицензионного ПО.

В «Глобальном исследовании рынка программного обеспечения за 2018 год. Управление программным обеспечением: гарантии безопасности, возможности для бизнеса» (2018 Global Software Survey: Software Management: Security Imperative, Business Opportunity) приводятся данные по объему и стоимости нелицензионного ПО, установленного на персональных компьютерах в более чем 110 странах и регионах, а также результаты опроса 23 тыс. домашних пользователей, сотрудников предприятий и директоров по информационным технологиям.

Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, является крупнейшей организацией, представляющей интересы глобальной индустрии программного обеспечения более чем на 60 рынках по всему миру. Ассоциация занимается реализацией инициатив, способствующих легальному использованию ПО.

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