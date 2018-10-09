В Берлине ограничат использование дизельных автомобилей

Административный суд столицы Германии предписал городским властям ввеси ограничения на использование дизельных автомобилей старого образца. Соответствующий вердикт вынесен во вторник после иска активистов экологической организации Deutsche Umwelthilf. Об этом сообщила газета Welt.

В настоящее время частичный запрет на «дизели» действует в Гамбурге, с 1 января 2019 года ограничат использование машин с таким типом двигателей в Штутгарте.

В Германии зарегистрированы 15 млн дизельных машин, автомобилей с бензиновыми моторами — почти 30 млн.