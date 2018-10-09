На самом длительном авиарейсе в мире не будет эконом-класса

Самый протяженный авиарейс в мире, который соединит Сингапур и Нью-Йорк, анонсированный компанией Singapore Airlines, не предусматривает посадочных мест эконом-класса. Об этом ранее сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, перелеты будут осуществлять самолеты Airbus модели A350-900, которые будут переоборудованы для удобства пассажиров. Сообщается, что всего предусмотрено 161 посадочное место, в то время как обычно самолеты данной модели вмещают 253 пассажира. При этом в бизнес-классе будет 67 кресел, спинки которых будут раскладываться до горизонтального положения, а еще 94 будут местами "премиум эконом-класса" с углом наклона спинки 20 см.
Кроме того, пассажирам во время полета будут предложены блюда, которые, по мнению ученых, помогут им справиться с длительным перелетом. Отмечается также, что в стоимость мест бизнес-класса включены 30 мегабайт бесплатного доступа к Wi-Fi.
Как сообщает Bloomberg, первый перелет длительностью 18 часов и 45 минут будет совершен 11 октября. Расстояние между Сингапуром и Нью-Йорком составляет 16737 км.
На данный момент самые протяженные коммерческие перелеты выполняет компания Qatar Airways, которая в феврале 2017 года совершила первый перелет между столицей Катара Дохой и Оклендом, преодолев расстояние 14535 км. Помимо этого, в марте авиакомпания Qantas совершила первый в истории беспосадочный перелет из Великобритании в Новую Зеландию протяженностью 14498 км.
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