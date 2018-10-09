Абрамович задолжал Франции более миллиона евро налогов

Французские власти хотят получить от российского олигарха Романа Абрамовича налоги в размере €1,2 млн, которые, по их подсчетам, он не доплатил за принадлежащий ему особняк на юге Франции. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

Агентство пишет, что вскоре после того, как более десяти лет назад Абрамович приобрел виллу Chteau de la Cro на мысе Антиб, к нему обратились из налоговой службы страны. По подсчетам французских властей, в 2006 и 2007 годах бизнесмен не выплатил в полном объеме налог на имущество. Стоимость за квадратный метр данного владения налоговая служба, основываясь на стоимости подобных особняков, оценила в €41 тыс.

По информации агентства, бизнесмен в ответ подал иски, в которых говорилось, что французские власти значительно переоценили стоимость виллы. В кассационном суде, однако, посчитали, что оценка, произведенная налоговой службой, была правильной. Кроме того, Абрамович подал жалобу на то, что налоговые документы не были доставлены ему лично, но в конце сентября она была отклонена.

Chteau de la Cro был построен в конце 20-х годов XX века. В особняке в разное время проживали отрекшийся от британского престола король Эдуард VIII, король Бельгии Леопольд III, а также король Египта Фарук I. В 50-х годах вилла находилась во владении греческого миллиардера Аристотеля Онассиса.

В 70-х годах часть особняка была серьезна повреждена при пожаре. В результате дом на протяжении нескольких десятилетий оставался заброшенным, пока не был приобретен Абрамовичем.