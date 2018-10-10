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Луценко рассказал, когда конфискуют деньги Лазаренко

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Луценко рассказал, когда конфискуют деньги Лазаренко

Экс-премьер Украины Павел Лазаренко в октябре должен озвучить свои условия заключения сделки со следствием, которая позволит поделить 220 млн долларов, находящихся под арестом. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.

«Лазаренко до второй половины октября должен дать ответ американским властям о готовности заключить сделку со следствием», — сказал он.

Генпрокурор отметил, что одним из условий Лазаренко заключения сделки со следствием является закрытие относительно него экономических уголовных дел в Украине.

«Адвокаты Лазаренко были в Генпрокуратуре. Они интересовались перспективой экономических дел здесь. Их перспектива очевидна. Сроки давности давно прошли, а насколько я понимаю, это одно из условий Лазаренко для заключения соглашений с властями США о распределении средств, которые, вероятно, будут конфискованы», — отметил Луценко.

Он рассказал, что украинская сторона заявила о своих претензиях на возмещение суммы, происхождение из Украины которой было доказано в ходе следствия.

«Как только Лазаренко скажет „да“, Украина и Америка встретятся и примут решение относительно согласования распределения. После этого нам придется подписать какие-то документы, которыми мы снимем украинские аресты. Сейчас аресты на активах лежат американские и украинские», — пояснил генпрокурор.

Он уточнил, что под арестом находится около 220 млн долларов. После заключения соглашения Лазаренко со следствием часть этой суммы должна отойти США на оплату технических затрат, а также выплаты экспертам и судьям.

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Часть отойдет Украине, еще часть — другим пяти странам, в банках которых находятся замороженные средства Лазаренко.

«Это достаточно сложная работа, но 75 процентов ее мы прошли», — резюмировал Луценко.

Юрий Луценко, Павел Лазаренко
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