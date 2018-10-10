Правительство разрешило установку индивидуальных систем учета тепла

Кабинет министров Украины в среду снял преграды для индивидуального (поквартирного) учета в старых домах с горизонтальной системой отопления, жители которых сегодня платят за все потребляемое зданием тепло пропорционально площади квартир.

«Теперь квартиры, в которых установят счетчики (в домах с горизонтальной разводкой инженерных сетей) или приборы-распределители (при вертикальной разводке), смогут регулировать температуру в своих помещениях, экономить и платить только по своим счетчикам с доплатой за обогрев мест общего пользования», — прокомментировал принятое постановление глава Минрегиона Геннадий Зубко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, выбор потребителями оптимальной системы индивидуального учета осуществляется при технической возможности инженерных систем и экономической целесообразности для каждого дома.

Согласно принятому документу, для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жителей многоквартирного дома. Оплата установки такой системы осуществляется за счет потребителей-владельцев квартиры.