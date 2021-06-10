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Полномочия по утверждению тарифов на теплоснабжение передают местным властям

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Полномочия по утверждению тарифов на теплоснабжение передают местным властям

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг (НКРЭКУ), разработала проект постановления о передаче полномочий по утверждению тарифов на уровень местных органов власти, сообщила член НКРЭКУ Ольга Бабий на Ukrainian Gas Open 2021, передает Интерфакс-Украина.

«Вчера (9 июня — Ред.) НКРЭКУ одобрила изменения в лицензионные условия на производство и поставки тепла. От вчерашнего дня установление тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение передано на местный уровень», — заявила Бабий.

По ее словам, «мы это сделали потому, что когда пытались самостоятельно установить тарифы, часто органы местного самоуправления не согласовывали нам эту процедуру, и у нас были города, которые в момент принятия тарифов не позволяли нам это сделать по причине общественного сопротивления на местах».

Член комиссии также сослалась на Программу деятельности Кабинета министров, согласно которой одним из направлений реализации цели по предоставлению качественных коммунальных услуг является передача полномочий по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения — согласование инвестиционных программ и установления тарифов — с государственного уровня на уровень местных органов власти.

«Конечно, мы как регулятор не отказываемся от разработки лицензионных условий, правил и не отказываемся от ответственности. Мы будем осуществлять наш ежеквартальный мониторинг деятельности таких предприятий. По результатам отопительного сезона уже вместе с правительством будем принимать решения в этом контексте, как действовать дальше. Рынок теплоснабжения мы не покидаем, мы остаемся там идеологом лицензионных условий», — подчеркнула Бабий.

Как сообщила НКРЭКУ на сайте, решение о передаче полномочий утверждения тарифов на теплоснабжение на места регулятор принял 9 июня, одобрив проект постановления комиссии «Об утверждении изменений к лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения».

Документом, в частности, предусматривается передать всех лицензиатов в сфере теплоснабжения, подпадающих под регулирование НКРЭКУ (кроме осуществляющих хозяйственную деятельность по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках) на местный уровень. Таким образом, местные органы власти будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов.

Передаются, в частности, 80 лицензиатов (28 субъектов), осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Ранее в рамках реформы децентрализации власти в Украине на местный уровень были переданы 623 таких лицензиата.

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При этом регулятор будет осуществлять мониторинг и контроль работы всех предприятий теплоснабжения, в том числе и тех, регулирование которых будет происходить на местном уровне, продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности.

После одобрения проекта постановления НКРЭКУ располагает двумя неделями для обсуждения и согласования позиций.

тарифы, НКРЭКУ, тепло
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