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Virgin Galactic обещает запустить человека в космос уже через несколько недель

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Virgin Galactic обещает запустить человека в космос уже через несколько недель

Основатель фирмы Virgin Galactic Ричард Брэнсон заявил о скором пилотируемом полете в околоземное пространство. По его словам, старт соответствующего корабля может состояться уже через несколько недель, сообщает агентство AFP. Это будет первый случай, когда человек отправился в космос на частном корабле.

Летательный аппарат Unity («Единство») поднимется на высоту 14 километров на специальном самолёте, а затем отделится от него и полетит на собственных двигателях. В ходе полёта он должен будет пересечь формальную границу между атмосферой и космосом (100 километров по международному соглашению или 80 километров по стандартам США).

После этого корабль выключит двигатели и часть пути проделает в состоянии свободного падения. Фактически в это время он будет двигаться вокруг Земли по орбите. На этом этапе пассажиры насладятся невесомостью и необычными видами в иллюминатор: угольно-чёрным небом и заметной кривизной поверхности земного шара.

Цена билета в таком путешествии составляет 250 тысяч долларов США. В течение следующего десятилетия компания Virgin Galactic планирует постепенно снизить расценки до 40–50 тысяч долларов США. Это выгодно отличается от сумм, уплаченных космическими туристами за полёт на МКС (десятки миллионов долларов США). Правда, на космической станции и орбита гораздо выше (около 400 километров), и пребывание в космосе длится гораздо дольше нескольких минут, обещанных Брэнсоном.

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Первоначально планировалось, что Unity отправится в космос в течение ближайших лет или, в крайнем случае, месяцев. Однако компания вступила в гонку с фирмой Blue Origin, которая тоже планирует в скором времени отправить туристов в суборбитальный полет.

космос, Ричард Брэнсон, Virgin Galactic
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Среда, 10 октября 2018
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