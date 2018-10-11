Россия не вернется в ПАСЕ в следующем году

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о решении Российской Федерации не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе. Об этом он заявил депутатам ассамблеи, сообщает из Страсбурга корреспондент «Европейской правды».

Генсек напомнил, что Россия должна возобновить работу в ПАСЕ в январе — иначе она останется за пределами ассамблеи на весь год.

«Если страна-член не внесет заявку о своих полномочиях в январе, то она будет вне организации на протяжении всего года», — заявил он.

«То, что я услышал от России — они не вернутся в январе. Это то, что мне было сказано», — сообщил генсек, добавив, что «не согласен с такой позицией российской стороны».