Россия не вернется в ПАСЕ в следующем году

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о решении Российской Федерации не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе. Об этом он заявил депутатам ассамблеи, сообщает из Страсбурга корреспондент «Европейской правды».
Генсек напомнил, что Россия должна возобновить работу в ПАСЕ в январе — иначе она останется за пределами ассамблеи на весь год.
«Если страна-член не внесет заявку о своих полномочиях в январе, то она будет вне организации на протяжении всего года», — заявил он.
«То, что я услышал от России — они не вернутся в январе. Это то, что мне было сказано», — сообщил генсек, добавив, что «не согласен с такой позицией российской стороны».
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