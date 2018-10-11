США отвергают инициативу РФ по референдуму на Донбассе

США отвергают российскую инициативу по проведению референдума на Донбассе о его будущем статусе, считая ее противоречащей конституции Украины и минским соглашениям. Об этом заявил в четверг спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, отвечая на вопрос ТАСС на телефонном брифинге для журналистов в Брюсселе и Вашингтоне.

«США отвергают инициативу о референдуме. Она противоречит конституции Украины и минским соглашениям, для нее нет никакого легального базиса, — заявил Волкер. — Мы предельно ясно заявили, когда Россия озвучила это предложение, что не может идти речи о проведении референдума только на одной части украинской территории, значительная часть населения которой бежала от российской интервенции».

Вашингтон уверен, что русскоязычные люди страдают только на Донбассе, добавил спецпредставитель Госдепа.

«В Украине русскоязычные люди не подвергаются никакой дискриминации в Харькове, Киеве, Одессе, других городах, они чувствуют себя преданными Россией. Донбасс — это единственное место на Украине, где они страдают — это зона, где Россия вмешалась со своими военными силами», — сказал он.

Волкер также заявил, что у него пока нет планов проведения новой встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по Донбассу.

В июле этого года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что на встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки обсуждалась возможность проведения референдума на Донбассе.