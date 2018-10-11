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Прокуратура передала в суд дело Добкина о хищении более 75 гектаров земли

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Прокуратура передала в суд дело Добкина о хищении более 75 гектаров земли

Генеральная прокуратура направила в суд дело народного депутата бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина о хищении более 75 гектаров земли. Об этом в Facebook 11 октября сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Сегодня в суд направлено обвинительное заключение в очередном, уже третьем за 2018 год, уголовном производстве по хищению более 75 гектаров земли, стоимостью более 240 млн гривен», — написала Сарган.

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко заявила, что к уголовной ответственности привлечено бывшего Харьковского городского голову — ныне действующего народного депутата, его заместителя и руководителей профильных департаментов, а также «выгодоприобретателей земельных участков».

«Схема» действовала в 2008-2010 годах, когда мэром был Добкин.

По ее словам, правоохранители собрали достаточно доказательств по делу и направили в суд обвинительный акт относительно шести человек.

Так, харьковские чиновники в октябре — декабре 2008 года, «якобы нуждались в улучшении жилищных условий» и способствовали завладению правом на землю третьим лицам. Сейчас на земельные участки наложен арест, который является соразмерным с причиненным вредом.

Действия экс-чиновников квалифицировали по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что Добкину вручили окончательное подозрение. Его дело насчитывает 45 томов.

ГПУ, Михаил Добкин
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Четверг, 11 октября 2018
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