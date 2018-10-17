Украина снижает экспорт и наращивает импорт томатов

С начала текущего года Украина снизила экспорт тепличных томатов до минимальных показателей за всю историю независимости страны. Об этом сообщают аналитики Украинского плодоовощной ассоциации со ссылкой на данные таможенной службы.
В частности, за январь-сентябрь 2018 Украина экспортировала лишь 10,7 тыс. тонн томатов, а это почти на 30% меньше, чем за такой же период прошлого года. В денежном эквиваленте поставки указанной продукции сократились на 20% и составили около 8 млн долларов.
Для сравнения, за девять месяцев 2017 Украине удалось экспортировали 15 тыс. тонн томатов на сумму более 10 млн. долларов.
В то же время импорт томатов в Украину с начала года увеличился довольно существенно - в 1,7 раза как в натуральном выражении, так и в денежном показателе. В частности, за январь-сентябрь 2018 Украина закупила на внешнем рынке почти 48 тыс. тонн томатов на сумму 30,8 долларов, что стало рекордным результатом за всю историю независимости.
Напомним, что за девять месяцев 2018 года Украина экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму 11,4 миллиарда долларов.
Ранее аналитики назвали Топ-10 товаров, которые экспортирует Украина. Первое место в списке заняло подсолнечное масло, которого в течение 9 месяцев 2018 года было экспортировано почти на 3 млрд долларов.
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