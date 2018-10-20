Матиос рассказал, как взорвали арсенал под Ичней

Заместитель генпрокурора — главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что расследование взрывов на арсенале близ Ични в Черниговской области свидетельствует о возможных диверсионных действиях — за четыре дня до взрывов там видели двух неизвестных мужчин в камуфляже.

«Я могу уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 числа, то есть, за четыре дня до взрывов, за 50-70 метров от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00 ночи, передвигались по периметру», — заявил А. Матиос в эфире телеканала «112 Украина» вечером в пятницу.

Тогда, по его словам, поднятому по тревоге наряду найти этих мужчин не удалось. И после этого была усилена охрана.

«Скорее всего, это была закладка», — сказал военный прокурор, отметив, что свидетельств действий беспилотника в этом районе нет.

Матиос также сообщил, что арсенал в Ичне был одним из самых защищенных. «В тот момент, когда произошли взрывы, более 40 военных и военизированной охраны „с тайными секретами“ по периметру в лесу находились в карауле».

Ранее Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале вблизи Ични Черниговской области в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.