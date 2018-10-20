В США за $612 тысяч продали лунный метеорит

В США на аукционе лунный метеорит был продан на $612 тыс. Об этом сообщает аукционный дом RR Auction.

Как отмечается в сообщении, продан был метеорит под номером NWA 11789, известный как «Лунный пазл». Он состоит из шести фрагментов, которые, как мозаика, подходят друг к другу. Небесное тело весит 5,5 кг. Самый большой его кусок имеет вес 3 кг. Его длина составляет — 18 см, в ширину — 15см, в высоту — 10 см. Метеорит нашли в 2017 году на северо-западе Африки.

Аукционный дом отмечает в пояснительной записке, что вероятно кусок лунной породы откололся из-за того, что в спутник Земли попал другой метеорит. «Лунный пазл» был найден на северо-западе Африки в 2017 году.