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Ученые приготовили «коктейль молодости» из доступных аптечных препаратов

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Ученые приготовили «коктейль молодости» из доступных аптечных препаратов

Ученые из Колледжа гуманитарных наук Йельского университета и Национального университета Сингапура придумали рецепт продления жизни в виде «коктейля молодости».

Авторы работы, опубликованной в журнале Developmental Cell, поясняют: существующие антивозрастные препараты нацелены на различные молекулярные механизмы и, как правило, каждый имеет свою «узкую специализацию». Но для того, чтобы в действительности замедлить старение всего организма, нужен комплексный подход. Поэтому исследователи изучали различные комбинации фармацевтических препаратов. Их целью было продление жизни круглых червей вида Caenorhabditis elegans. Эти нематоды широко используются в экспериментах как модельные организмы и ценятся учеными за простоту: на их примере можно быстро и четко выявлять последствия любого «лекарственного вмешательства».

Глава научной группы Ян Грубер (Jan Gruber) поясняет, что препараты, с которыми они работали, ранее были признаны безопасными для млекопитающих, либо уже одобрены для использования людьми.

По результатам отбора самыми эффективными оказались комбинации пяти лекарств, включая антибиотик рифампицин, иммунодепрессант рапамицин и сахароснижающее средство метформин, которое используется для лечения диабета второго типа.

Специалисты поясняют, что в ходе испытаний медики порой находят у многих препаратов новые «специализации». К примеру, рапамицин, который изначально предназначался для предотвращения отторжения трансплантируемых органов, продлил жизнь тех же нематод, насекомых и даже мышей.

Сначала ученые выяснили, что увеличить продолжительность жизни существ способно сочетание двух лекарств (рапамицина и рифампицина). Причем влияние этого дуэта сильнее, чем каждого из препаратов в отдельности. Далее исследователи добавили в этот «коктейль» еще один компонент — аллантоин (многофункциональный ингредиент многих косметических средств).

В результате продолжительность жизни нематод увеличилась почти в два раза. Подобный эффект не наблюдался ни в одном проведенном ранее эксперименте с животными, подчеркивают авторы работы. Они увидели, что их «эликсир» не просто увеличивал срок жизни червей, но и замедлял процессы старения в их организме. При этом комбинация нескольких препаратов не оказывала никакого отрицательного воздействия на здоровье нематод.

Затем ученые решили проверить эффективность «коктейля» на других модельных организмах — плодовых мухах. Они имеют гораздо больше общего с людьми (к примеру, более 70% генов, вызывающих разные заболевания у человека, есть и у дрозофил), и «эволюционно отличны» от нематод, поясняют специалисты. Эксперименты подтвердили эффективность изучаемой комбинации лекарств: «эликсир» значительно продлил срок жизни и у плодовых мух.

Поскольку аналогичные результаты наблюдались в опытах с абсолютно различными организмами, можно говорить о некоторой универсальности найденного сочетания. Установлено, что «коктейль» способен регулировать очень древние биологические механизмы старения у дрозофил, которые в большинстве своем характерны и для млекопитающих.

Собственно, на следующих этапах команда намерена рассмотреть, какие эффекты эта тройная комбинация будет оказывать на различных животных и, возможно, скорректировать состав конечного «эликсира». Помимо этого, ученые планируют разработать компьютерные модели для имитации воздействия тысяч других сочетаний препаратов на молекулярные и биологические процессы старения.

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Конечная цель — это безопасное для здоровья и коммерчески доступное средство (возможно, не одно), которое поможет увеличить продолжительность жизни людей.

наука, молодость
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