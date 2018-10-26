Филарет призвал УПЦ изменить название

Объединительный собор по созданию единой поместной украинской церкви должна изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Российскую православную церковь в Украине. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Киеве заявил глава Киевского патриархата архиепископ Филарет.

«На соборе будет зафиксировано объединение всех трех церквей (Украинская православная церковь Московского патриархата, Киевского патриархата и Украинская автокефальная церковь — прим. Ред.) в одну Украинскую православную церковь. На Украине будет одна православная церковь», — подчеркнул он.

По словам Филарета, «те православные, духовенство, епископы и верующие, которые не захотят быть в УПЦ, должны назваться Российской православной церковью в Украине».