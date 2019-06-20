В Киеве собрался поместный собор Филарета

Во Владимирском соборе готовится так называемый «поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата». Об этом сообщает «Украинская правда».

В помещении храма рядами установлены стулья, которые постепенно заполняют священники и миряне.

Сколько точно архиереев прибыло на собор пока точно не известно. Предварительно есть информация, что присутствует Митрополит Белгородский Иоасаф.

Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном Соборе 15 декабря 2018 года влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета.

Напомним, что бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет в последнее время начал конфликтовать с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием. Филарет последнее время выступал с критикой руководства ПЦУ, Константинополя и даже Томоса об автокефалии.

На 20 июня он созвал поместный собор, который должен восстановить существование УПЦ КП. В то же время в руководстве ПЦУ заявляют, что Филарет не имеет права созывать никакой Собор, а собрание во Владимирском соборе будет неканоническим.