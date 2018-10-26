За прошлый год в мире появилось почти 200 новых миллиардеров

Не менее 199 человек стали миллиардерами по итогам 2017 года, увеличив общее состояние всех миллиардеров в мире на 19%, до $8,9 трлн. Об этом свидетельствуют данные совместного доклада финансового холдинга UBS Group AG (UBS) и консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), которые приводит в пятницу агентство Reuters.

По его данным, примерно треть от всей группы лиц, ставших миллиардерами в 2017 году, заработали свои состояния в сфере инноваций. При этом больше всего обладателей миллиардных состояний зарегистрировано в Китае, где число миллиардеров за год увеличилось на 55 человек, их совокупное состояние оценивается в $1,12 трлн.

«Китайские предприниматели-миллиардеры возглавляют экономическую трансформацию своей страны и всей Азии в целом. За чуть более чем десятилетие они создали крупнейшие компании в мире, повысили стандарты уровня жизни и зарабатывали состояния с беспрецедентной скоростью», — говорится в докладе.

Как указывают UBS и PwC, сейчас в Азии больше миллиардеров, чем в США, за три года их совокупное состояние должно превысить состояние богатейших американских предпринимателей, которое сейчас оценивается в $2,5 трлн. С 2016 по 2018 год в Китае появилось 50 компаний с капитализацией не менее $1 млрд, в США за этот период появились 62 такие компании.