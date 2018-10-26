Wizz Air запускает рейс Киев-Вена

Венгерская лоу-кост авиакомпания WizzAir запустит регулярные рейсы из Киева в Вену (Австрия) с 28 октября этого года, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Киев» им. Сикорского (Жуляны) в пятницу.

«Ежедневный прямой рейс Вена-Киев-Вена будет осуществляться авиалайнерами типа Airbus A320», — говорится в пресс-релизе.

Минимальная цена билетов — от 909 грн в одну сторону. В системе бронирования на сайте авиакомпании время вылета из Киева варьируется от 9:00 до 17:45, из Вены — от 10:40 до 19:10, а билеты на рейсы в/из Вены доступны до конца октября 2019.

Напомним, что в августе WizzAir добавил в карту перелетов рейсы из Киева — в Бремен (Германия), Ригу (Латвия) и Биллунн (Дания), а также рейсами из Львова в Копенгаген (Дания) и Франкфурт-Хан (Германия).

WizzAir, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы из142 аэропортов в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 100 самолетов Airbus A320 и Airbus A321, размещенных на 25 базах в 14 странах.