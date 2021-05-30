«Укрзализныця» запускает поезд в Будапешт и Вену

«Укрзализныця» с июня запускает рейс Киев-Вена, который будет проходить по территории Украины, Австрии и Венгрии, сообщает пресс-служба УЗ в воскресенье.
Отмечается, что восстановление международного сообщения стало возможно при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии благодаря стабилизации ситуации с пандемией коронавируса.
«Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня, поэтому у пассажиров „Укрзализныци“ есть прекрасная возможность начать свое лето с визита в Австрию. В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику: он будет отправляться из Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня. В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.
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