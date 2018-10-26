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Филарет рассказал, как будут делить церкви

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Филарет рассказал, как будут делить церкви

Переход приходов в единую Украинскую православную церковь будет происходить, если такое решение поддержат две трети прихожан, пояснил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Филарет (Денисенко).

«Механизм (перехода — Ред.): собрание всего прихода. Если 2/3 прихода проголосует за то, чтобы остаться в Русской церкви, значит, этот приход будет принадлежать Русской церкви. Если же 2/3 прихожан проголосуют за Украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь», — сказал он, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина» в пятницу в Киеве.

Вместе с тем глава УПЦ-КП уточнил, что если не наберётся 2/3 голосов для принятия решения, то положение прихода останется прежним.

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Напоним, что он также призвал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) сменить название на Российскую православную церковь в Украине.

Филарет, Томос
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