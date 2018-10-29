В «Готово» больше нельзя оформить загранпаспорт

Документ-сервис «Готово» перестал оформлять загранпаспорта, ID-карты и справки об отсутствии судимостей. Об этом сообщается на сайте «Готово».

Самые популярные услуги больше не доступны в связи с прекращением арендных отношений с ГП «Документ».

В то же время, на сайте ГП «Документ» сообщается, что в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Ровно, Луцке, Дубно и Сарнах стала доступна услуга выездного оформления загранпаспорта и ID-карты.

Документ-сервис «Готово» является коммунальным предприятием, которое было создано для комфортного и быстрого доступа украинцев к административным услугам.

Напомним, государственная аудиторская служба выявила финансовые нарушения при проверке целевого использования средств на строительство офиса «Готово» на 3,536 миллиона гривень.