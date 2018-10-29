На строительстве офиса «Готово» разворовали 3,5 миллиона

Государственная аудиторская служба выявила финансовые нарушения при проверке целевого использования средств на строительство офиса «Готово» на 3,536 миллиона гривень. Об этом сообщили в Госаудитслужбе.

В частности, компания «ТММ-Окна» завысила стоимость работ по отделке фасада и цоколя здания на 118, 75 тыс. гривень.

Компания «Сити-Строй Групп» завысила объемы и стоимость электромонтажных работ на 21,18 тыс. гривень.

Строительная компания «Каупер» завысила объемы выполнения работ по обустройству подвесных потолков на 41,37 тыс. гривень, «БК» Акме Строй «- на 18 тыс. гривень.

«Ревизией установлены другие нарушения финансовой дисциплины (завышение в учете стоимости активов, завышение в учете кредиторской задолженности) на общую сумму 3,329 млн грн», — сообщили в Госаудитслужби.

Напомним, что инициатором создания проекта «Готово» был Лев Парцхаладзе, тогдашний первый заместитель председателя Киевской областной администрации и нынешний заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

На запуск работы офиса, кроме спонсорских средств, киевский областной бюджет потратил около 22 млн грн.

Документ-сервис «Готово» является коммунальным предприятием, которое было создано для комфортного и быстрого доступа украинцев к административным услугам. На сайте учреждения указано, что оно предоставляет более 130 видов государственных услуг в одном здании.