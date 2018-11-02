Сын Билозир возглавил госкомпанию «Украгролизинг»

Сын певицы, нардепа и бывшего министра культуры Оксаны Билозир Андрей стал исполняющим обязанности гендиректора национальной акционерной компании «Украгролизинг».

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 31 октября № 803-р.

«Назначить Билозира Андрея Игоревича исполняющим обязанности генерального директора Национальной акционерной компании „Украгролизинг“ до назначения в установленном порядке генерального директора указанной Компании», — говорится в документе.

Под распоряжением стоит подпись премьер-министра Владимира Гройсмана.

Билозиру 36 лет, ранее был депутатом Киевского городского совета.

Напомним, что Оксана Билозир явяется кумой экс-президента Украины Виктора Ющенко.