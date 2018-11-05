США разрешили Южной Корее покупать иранскую нефть

Вашингтон освободил Сеул из-под действия эмбарго, касающегося импорта нефти из Ирана. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Республики Корея.
По данным агентства, Южная Корея, один из крупнейших покупателей в Азии иранской нефти, обратилась к Вашингтону с просьбой о «максимальной гибкости» после того, как ряд строительных компаний отменили свое участие в энергетических проектах в Иране из-за финансовых проблем. «Нефтепродукты являются ключевыми для нашей экономики, и мы подчеркнули, что если нас затронут санкции в отношении Ирана, это создаст серьезные проблемы для всей нашей экономики», — приводит агентство слова представителя властей Южной Кореи.
В пятницу стало известно, что Соединенные Штаты выведут из-под действия антииранских санкций восемь стран на 180 дней без возможности продления этого срока.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016