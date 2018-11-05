Стали известны обстоятельства крушения лайнера Lion Air

Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air разрушился при касании о воду на большой скорости. Об этом заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, пишет Detik News.

Таджахоно добавил, что во время касания с водой двигатель самолета Lion Air работал на высоких оборотах. Он пояснил, что это было установлено на основании данных одного из черных ящиков лайнера. Глава комитета добавил, что всего на нем записаны данные о 69 летных часов самолета и 1,9 тыс. его параметров. Второй бортовой самописец, который находится в кабине пилота и записывает переговоры экипажа, все еще не найден.

Председатель комитета сообщил, что вывод об обстоятельствах крушения был сделан также на основании положения обломков в воде. Он отметил, что они находились на поверхности воды в 250 кв.м. Таким образом, пояснил Таджахоно, обломки находились друг от друга в радиусе не более 500 м. Именно так самолет разрушается при контакте с водной поверхностью на высокой скорости. Глава комитета добавил, что при взрыве воздушного судна след его крушения выглядит по другому: таким образом, версия взрыва на борту лайнера исключается.

Напомним, что самолет Lion Air потерпел крушение 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты. Он упал в море около острове Ява, спустя 13 минут полета. В результате погибли все 189 человек на борту. Перед падением пилоты самолета связывались с диспетчерами и запрашивали разрешение вернуться в аэропорт вылета. Позднее в Lion Air признали, что у разбившегося борта ранее были технические проблемы.