После введения санкций США из Ирана ушли более половины финских компаний

Больше половины финских компаний, открывших бизнес в Иране после снятия санкций США и ЕС, покинули Иран после решения президента США Дональда Трампа восстановить санкции против Тегерана, рассказал в понедельник агенству РИА Новости представитель МИД Финляндии Пекка Косонен.
Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.
«Мы не знаем точных цифр, но недавно в Иране работало или имело своего представителя около 70 финских фирм. По оценкам, из них осталось в стране от 20 до 30», — отметил Косонен.
Одной из проблем в связи с американскими санкциями является приостановка банковского обслуживания банками ЕС и невозможность перевести деньги в Иран или из Ирана, отмечают финские СМИ.
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