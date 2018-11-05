Мартыненко устроил сцену, не желая брать вызов на допрос

Детектив Национального антикоррупционного бюро пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля, но тот отказался его брать. Это произошло в Шевченковском райсуде Киева, сообщает Twitter ЦПК/Шабунин.
Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 5 ноября 2018 г.
"Детектив НАБУ пришел в Шевченковский суд, чтобы вручить перед заседанием экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку на допрос. Мартыненко отказался ее брать и выбросил на пол", – говорится в сообщении.
НАБУ должна допросить Мартыненко по запросу прокуратуры Чехии, уточнили в ЦПК.
Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело против Мартыненко о завладении средствами двух стратегически важных государственных предприятий Украины: "Восточного горно-обогатительного комбината" и "Энергоатома".
По данным НАБУ, государству нанесен ущерб на сумму более 695 млн грн ("ВостГОК" – 17,29 млн долл. США, НАЭК "Энергоатом" – 6,4 млн евро).
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016