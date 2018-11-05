Мартыненко устроил сцену, не желая брать вызов на допрос

Детектив Национального антикоррупционного бюро пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля, но тот отказался его брать. Это произошло в Шевченковском райсуде Киева, сообщает Twitter ЦПК/Шабунин.

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 5 ноября 2018 г.

"Детектив НАБУ пришел в Шевченковский суд, чтобы вручить перед заседанием экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку на допрос. Мартыненко отказался ее брать и выбросил на пол", – говорится в сообщении.

НАБУ должна допросить Мартыненко по запросу прокуратуры Чехии, уточнили в ЦПК.

Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело против Мартыненко о завладении средствами двух стратегически важных государственных предприятий Украины: "Восточного горно-обогатительного комбината" и "Энергоатома".

По данным НАБУ, государству нанесен ущерб на сумму более 695 млн грн ("ВостГОК" – 17,29 млн долл. США, НАЭК "Энергоатом" – 6,4 млн евро).