Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии и должен будет отсидеть год в тюрьме

Экс-нардеп Николай Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии на решение, которым его признали виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».

Об этом сообщила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в комментарии «Украинской правде»

«27 октября Апелляционный суд в Швейцарии вынес решение, которым оставил в силе приговор суда первой инстанции. Тем решением Мартыненко присудили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых „безусловного отбывания“».

Также оставили в силе приговор его соратнику Павлу Скаленко — 24 месяцев заключения.

Напомним, в июне стало известно, что Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным экс-нардепа Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки». Сам Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда не вступило в силу, и он уже обжаловал его в апелляционном суде.

В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях. Кроме эпизода с «Энергоатомом» есть еще второй, касается закупки ГП «ВостГОК» уранового концентрата.