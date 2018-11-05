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В Японии придумали «умный» банкомат для борьбы с мошенниками

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Японская компания Hitachi-Omron Terminal Solutions разработала первый в стране банкомат с искусственным интеллектом, который должен помочь в борьбе с мошенниками. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Устройство оснащено несколькими камерами, которые не просто ведут запись, а анализируют внешность и поведение пользователей. К примеру, если клиент в момент совершения операции начнет разговаривать по телефону, система автоматически прервет транзакцию, а на экране появится соответствующее уведомление.

Тоже самое касается и случаев, когда к банкомату подходят люди в темных очках, масках и других предметах, скрывающих черты лица. Сперва им будет предложено снять эти аксессуары, и если они этого не сделают, то никаких действий по снятию или переводу средств совершить будет нельзя. Аппарат также способен самостоятельно обучаться и принимать решения в зависимости от составленных им самим прецедентов.

Компания рассчитывает усовершенствовать технологию и запустить такие банкоматы в коммерческое производство в 2019 году. Первые его испытания в реальной среде уже прошли в центральной префектуре Айти. "Новые функции банкомата сами по себе помогают предотвращать преступления. Мы считаем, что он очень эффективен в этом плане", - рассказал шеф префектуральной полиции.

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Несмотря на активные действия полиции и властей Японии, преступления, связанные с обманом и вымогательством, остаются довольно частыми в стране. Только в первой половине этого года финансовые потери граждан от действий злоумышленников составили более 1 млрд иен ($9,5 млн).

мошенничество, Япония, банкомат
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