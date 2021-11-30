В Киеве грабители взорвали банкомат и украли деньги

Во вторник, 30 ноября, в Дарницком районе Киева преступники взорвали банкомат и похитили оттуда кассеты с деньгами. Правоохранители начали специальную полицейскую операцию, чтобы задержать злоумышленников.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Установлено, что преступников было двое, они скрылись с места преступления. Сейчас полицейские устанавливают лица злоумышленников. Все силы направлены на их задержание.
Следователи возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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