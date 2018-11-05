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Украинский ритейлер стал победителем рейтинга London Business School

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В начале ноября в Великобритании объявлены победители престижной международной премии Real Innovation Award 2018. Среди обладателей — украинская компания WOG, обогнавшая таких транснациональных гигантов как: Bayer AG, Nintendo, Benivo, Enel.

Инициатор премии Real Innovation Award — престижная международная бизнес-школа London Business School, признанная лучшей в Европе. Победители конкурса определяются в шести категориях двумя независимыми голосованиями: People Choice Award — открытое голосование на сайте London Business School, а также The Judge’s Choice — судейское экспертное голосование.

Отметим, по результатам открытого голосования в номинации The Masters of Reinvention WOG занял второе место, в то время как судейское экспертное голосование присудило украинцам победу.

«Мы очень гордимся тем, что международная бизнес-общественность отметила достижения WOG, — комментирует и.о. генерального директора WOG Михаил Романив. — Победа в номинации Masters of Reinvention Award — это признание успешной реализации инноваций в бизнесе. Это действительно невероятно, ведь WOG — первая компания из Украины, которая не только вошла в шорт-лист, но и получила золото. Такая высокая оценка дает нам энергию и энтузиазм работать еще больше, оставаться лидером и продвигать европейский сервис на рынке».

Компания ежедневно стремится улучшать свои сервисы, чтобы каждый клиент получал позитивный опыт при взаимодействии с брендом. С этой целью сеть АЗК активно внедряет инновационные решения: программу лояльности, мобильное приложение, сервис заправки и оплаты топлива WOG PAY, благодаря которой потребитель может, не выходя из машины, получить необходимые услуги на заправке, и др.

В 2013 году WOG изменила свое понимание бизнеса и рыночную стратегию, сфокусировав усилия на ритейл-направлении. Тогда же принято решение выходить за рамки АЗК, реализовывая товары и услуги в нетопливном сегменте. Благодаря такому нестандартному решению, заведения WOG CAFE сегодня успешно работают в центральных частях городов Киева и Львова, в аэропорту «Киев» (Жуляны«), а также в скоростных поездах Интерсити. В ближайшее время WOG CAFE откроет еще две точки — в Международных аэропортах «Борисполь» и «Львов». И, как обещают в компании, это только начало.

WOG, London Business Schoo, Real Innovation Award 2018
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