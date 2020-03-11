Сеть АЗК WOG стала победителем рейтинга качества управления репутацией «Репутационные активистов» среди компаний ТЭК — нефтепереработка и ритейл. Об этом сообщили в компании.

Первое место в рейтинге означает, что компания имеет прочные позиции на рынке на основе следующих критериев: