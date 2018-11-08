МАУ приостанавливает полеты в Астану: облетать Россию слишком дорого

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в рамках оптимизации зимнего расписания приостанавливает выполнение прямого рейса Киев-Астана до летней навигации 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
«Стоимость авиационного топлива в октябре 2018 года на 40,3% превышает аналогичный показатель 2017 года. Украинские перевозчики также несут непродуктивные расходы на облет воздушного пространства Российской Федерации, а спрос на прямые перевозки из Украины и Европы в Астану снижается в зимний период. Все эти факторы повышают стоимость перевозки», — говорится в сообщении.
Пассажиры МАУ смогут воспользоваться прямыми беспосадочными рейсами между столицами Украины и Казахстана до 3 декабря текущего года.
После 3 декабря долететь из Киева до Астаны можно будет с пересадками на рейсы авиакомпаний-партнеров, информация о которых будет обнародована позже.
Прямые перелеты между Киевом и Астаной возобновятся 29 апреля 2019 года.
Пассажиры, которые приобрели билеты на прямые рейсы, смогут либо переоформить их на альтернативные маршруты, либо затребовать возврат средств, отметили в компании.
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