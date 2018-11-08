Автопроизводство в Украине продолжает падать

В октябре выпуск автотранспортных средств в Ураине по сравнению с прошлым годом уменьшился на 22%. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей «Укравтопром».

По предварительным данным, за месяц было выпущено 736 единиц автотранспорта.

Более 86% этого объема обеспечил завод «Еврокар» — собрав за месяц 635 легковых автомобилей, завод отстал от своего результата годичной давности почти на 4%.

В целом октябрьский выпуск легковых автомобилей по отношению к 2017 году упал на 24%.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 12 единиц, ровно в 4 раза меньше результата годичной давности.

Положительная динамика в октябре была зафиксирована только в части производства автобусов, которое выпустили больше на 46%, до 89 единиц.

Всего с начала года в Украине было произведено 5830 единиц автотранспортных средств или на 12% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Легковых автомобилей — 5023 шт. (-11%);

Коммерческих — 130 шт. (-67%);

Автобусов — 677 шт. (+ 13%).

Напомним, что сегодня Верховная Рада легализовала «евробляхи».