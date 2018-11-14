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На Гриценко лежит ответственность за вывоз крымского «Беркута» с Майдана, – экс-руководитель разведки

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На Гриценко лежит ответственность за вывоз крымского «Беркута» с Майдана, – экс-руководитель разведки

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко может понести уголовную ответственность за вывоз спецподразделений «Беркута» с Майдана в Киеве на территорию Крыма в феврале 2014 года. Об этом в программе «Вечерний тепловизор» заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

«Факты вывоза подразделений „Беркута“ в Крым имели место, это подтверждают и территориальные представители СБУ и отставные милиционеры. Данный вопрос (участия Анатолия Гриценко — Ред.) сегодня должен стать предметом следствия, так как это прямое прикрытие, не только самого преступления, но и людей, принимавших в нем участие», — заявил генерал Маломуж.

«Кроме сокрытия преступлений, ставилась цель подготовки запасного плана. Тогда (в феврале 2014 г. — ред.) ещё не было известно, как именно будут развиваться события, ведь позиция Кремля была очень жесткой и радикальной. Существовала угроза, как полной оккупации Украины, так и восстановления режима Януковича, и все такие политики пытались наработать определенную „индульгенцию“ перед Россией», — добавил Николай Маломуж.

«Неизвестно, какая мотивация была конкретно у Гриценко, но если следствие подтвердит факты его участия в вывозе, то на нем лежит, как минимум моральная ответственность, а в случае квалифицированного расследования — уголовная», — подытожил экс-руководитель СВР Украины.

Ранее военный эксперт Юрий Колесников напомнил, что 21 февраля 2014 года Анатолий Гриценко на страницах своего официального сайта отчитался о том, что вместе с однопартийцем, народным депутатом Олегом Канивцем, организовал эвакуацию из Киева сотрудников крымского «Беркута». Гриценко отмечал, что лично сопровождал колонну и проводил переговоры о ее беспрепятственном выходе с «Правым сектором», «Автомайданом» и «Самообороной Майдана».

Крым, Беркут, Анатолий Гриценко, Николай Маломуж
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