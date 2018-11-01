В метро появились листовки, где крымский Беркут благодарит Гриценко за выход с Майдана

Активист Василий Антоняк заметил в Киевском метрополитене рекламу «Гриценко спас Украину. Спасал на Майдане не российских ГРУшников, а украинских ребят из крымского Беркута». Антоняк удивлен такой рекламой и пытается разобраться: политик начал агитировать пророссийских избирателей или это кампания оппонентов по дискредитации Гриценко?

«Увидел в метро сегодня такую «агитационную брошюру», сбросил друзьям и завелась дискуссия, это агитка рассчитана на ватную аудиторию, или все же дискриминационная кампания? Свой вывод на данный момент сделал, освещать не буду, интересно услышать мнения других», - прокомментировал на своей странице в социальной сети активист Василий Антоняк.

Напомним, недавно Анатолий Гриценко стал объектом скандала, поскольку стало известно, что среди бойцов севастопольского "Беркута", которых политик выводил из горящего протестами Майдана и сопровождал в Крым, могли быть российские спецназовцы из ГРУ, в частности печально известный полковник ГРУ Анатолий Чепига.